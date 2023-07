Verheerende Brände in Südeuropa: Leichte Entspannung in Griechenland, drei Tote auf Sizilien

Weite Teile Südeuropas haben seit Tagen mit verheerenden Waldbränden zu kämpfen. Während sich die Situation in Griechenland allmählich entspannt, ist die Lage auf Sizilien und Teilen des italienischen Festlandes kritisch. Drei Menschen haben dort bereits ihr Leben verloren.

Athen, Palermo – In weiten Teilen Südeuropas haben Einsatzkräfte am Mittwoch weiterhin gegen die verheerenden Waldbrände gekämpft. Schwer betroffen ist Italien. Dort helfen Einsatzkräfte aus allen Landesteilen bei der Bekämpfung der Brände in Sizilien. Auch die Region Apulien leidet unter den Flammen. Auf der französischen Insel Korsika wurde am Mittwoch über 200 Hektar Land berichtet, die zerstört wurden. In Griechenland beruhigte sich die Lage indes.

Brände in Griechenland unter Kontrolle

Am Mittwoch konnten die Brände in Griechenland in allen Landesteilen unter Kontrolle gebracht werden. Dies meldeten übereinstimmend die Reporter griechischer Medien. Wegen der Hitze bis zu 47 Grad bleibe die Brandgefahr jedoch extrem hoch, warnten der Zivilschutz und das Wetteramt. "Die Gefahr ist noch nicht vorbei", sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsradio. Seit dem 12. Juli waren in ganz Griechenland rund 500 Wald- und Buschbrände ausgebrochen, wie er hinzufügte.

Bilder aus Rhodos: Teile der Insel in Schutt und Asche

100 österreichische Urlauber auf der griechischen Insel Rhodos wurden mithilfe des Außenministerium bereits aus dem Brandgebiet evakuiert, derzeit befindet sich keine Österreicherin bzw. kein Österreicher mehr in den betroffenen Bereich der Insel, hieß es am Dienstag. Ein eigens in Wien eingerichteter Krisenstab unter der Leitung des Generalsekretärs im Außenministerium, Peter Launsky-Tieffenthal, ist in ständigem Kontakt mit den österreichischen Touristen sowie den Reiseveranstaltern und Fluglinien. Das Team in der österreichischen Botschaft in Athen und auf Rhodos wurde verstärkt.

📽️ Video | Weitere Brände im Mittelmeerraum

Feriendorf Gennadi gerettet

In den vergangenen Stunden war es der griechischen Feuerwehr und Tausenden Helfern gelungen, das beliebte Feriendorf Gennadi im Südosten der Insel Rhodos zu retten. Auf Korfu im Nordwesten des Landes gebe es nur noch zerstreute Brandherde, die leichter bekämpft werden können. Auch auf der Insel Euböa entspannte sich die Lage. Zahlreiche Löschhubschrauber und -flugzeuge waren am Mittwoch am achten Tag in Folge im Einsatz, wie der staatliche Rundfunk (ERT) weiter berichtete.

Gute Nachrichten: Das Dorf Gennadi konnte gerettet werden. © SPYROS BAKALIS

Das meteorologische Amt warnte Mittwochfrüh: Um die Mittagszeit werden vielerorts Temperaturen bis 46 Grad erwartet. Die Waldbrandgefahr bleibt extrem hoch. Das ergibt sich auch aus einer Karte des Zivilschutzes. Für fast die Hälfte Griechenlands herrscht am Mittwoch höchste Brand-Alarmstufe.

📽️ Video | ORF-Analyse: Aktuelle Lage auf Rhodos

SPÖ kritisiert österreichisches Krisenmanagement Die SPÖ übte indessen Kritik am Krisenmanagement des Außenministeriums. Die außenpolitische Sprecherin Petra Bayr forderte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) auf, umgehend eine Reisewarnung für Rhodos auszusprechen und eine Rückholaktion für Touristinnen und Touristen zu organisieren, die ihren Urlaub wegen der Brände abbrechen müssen. "Das Außenministerium muss hier endlich handeln und darauf vorbereitet sein, dass ähnliche Situationen jederzeit auch in anderen Urlaubsländern, wie Italien oder Spanien auftreten können", wurde Bayr in einer Aussendung zitiert. Dass nach wie vor auf der Homepage des Außenministeriums keine Reisewarnung für Rhodos zu finden sei, bedeute zudem dass Reisende mit Rhodos-Buchung individuell mit ihrem Veranstalter verhandeln müssten, sollten sie den Urlaub nicht antreten. Bayr verwies in diesem Zusammenhang auf Stornogebühren. "Bei einer Reisewarnung kann man hingegen einfach und kostenlos seine Buchung stornieren", hieß es.

Drei Tote auf Sizilien

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien sind indes drei Menschen in Folge der Brände gestorben. Insbesondere in der Provinz Palermo im Norden der Insel kämpften Einsatzkräfte auch am Mittwoch gegen Wald- und Flächenbrände. Zwei verkohlte Leichen wurden am Dienstagnachmittag in Cinisi bei Palermo in der Nähe des Flughafens gefunden. Eine ältere Frau starb in der Region, weil ein Rettungswagen nicht zu ihr fahren konnte, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

In Folge der Brände sind bereits Dutzende Hektar Wald und Buschland verbrannt. Die Feuerwehr war am Mittwoch nach eigenen Angaben mit über 3000 Feuerwehrleuten und Löschflugzeugen im Einsatz. Die Lage in den restlichen Teilen Siziliens hat sich demnach im Vergleich zu Dienstag entspannt. In der Nacht auf Mittwoch brannte es auch bei Catania. Der starke und heiße Wind erschwert mancherorts die Arbeit.

Ein brennendes Haus in Messina auf Sizilien. © GIOVANNI ISOLINO

Auch andere italienische Regionen waren von Wald- und Flächenbränden betroffen, wie etwa auf dem Festland Apulien und Kalabrien. Insbesondere in Apulien war die Lage anfangs bedrohlich. Am Dienstagabend mussten aus dem Ferienort Vieste an der Adria-Küste rund 2000 Menschen evakuiert werden, konnten jedoch am Mittwochfrüh wieder in ihre Häuser und Unterkünfte zurückkehren, da die Brände unter Kontrolle gebracht wurden.

Der italienische Zivilschutz geht davon aus, dass ein Großteil der Brände durch fahrlässiges oder gar vorsätzliches Verhalten, also Brandstiftung, ausgelöst wurde. Die Trockenheit begünstigt die Ausbreitung von Feuern.

Die italienische Regierung will bei einer am Ministerratssitzung am Mittwochnachmittag den Ausnahmezustand verhängen. Das ermöglicht es der Regierung Einsatzkräfte im Katastrophenfall besser zu koordinieren und bürokratische Hürden zu umgehen. Auch die Fonds für die Eindämmung der Schäden können so schneller ausgeschüttet werden, hieß es in Rom.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin schrieb auf Twitter, dass wegen des Feuers auf Korsika das Kloster von Corbara im Norden der Insel geräumt worden sei. Rund 200 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Die Feuerwehr schrieb am späten Dienstagabend von einem Brand im nordkorsischen Ort Pigna. Starker Wind fache die Flammen an. Französischen Medienberichten zufolge hatte es zunächst zwei Brände unweit voneinander gegeben, die sich später zu einem Feuer entwickelt hätten. Der Präsident des korsischen Exekutivrats, Gilles Simeoni, schrieb auf Twitter, die beiden Feuer seien durch Brandstiftung entstanden. (APA/dpa, TT.com)