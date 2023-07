Hangrutsch im Ötztal: Niederthaier Straße gesperrt

Umhausen – In der Nacht auf Mittwoch hat ein Hangrutsch die Niederthaier Straße (L 238) in Umhausen verlegt. Zu dem Ereignis kam es in der Nähe des Gasthofs Stuibenfall, teilte das Land am Mittwoch via Aussendung mit. Die Straße wurde vorsorglich gesperrt und eine lokale Umfahrung eingerichtet. Mittwochfrüh war die Landesgeologie zur Lagebegutachtung vor Ort.