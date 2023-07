„Taubenhotels“ sollen in Innsbruck für artgerechte Kontrolle sorgen

Das Thema Stadttauben in Innsbruck emotionalisiert – erst recht seit der viel kritisierten Verlegung des aktuell einzigen Taubenschlages vom O-Dorf in die Rossau. Nun nimmt die Stadtpolitik gemeinsam mit dem städtischen Wildtierbeauftragten Thomas Klestil einen neuen Anlauf zur artgerechten Kontrolle der Taubenpopulation. Als erster Schritt sind heuer zwei „Taubenhotels“ geplant.

Innsbruck – In der Arbeitsgruppe Tierschutz wurde einstimmig beschlossen, dass das von Thomas Klestil (Amt für Gesundheit, Markt- und Veterinärwesen) präsentierte Taubenkonzept umgesetzt wird – und als erste große Maßnahme zwei „Taubenhotels“ im Westen (Uninähe) und Osten von Innsbruck (Neu-Arzl) installiert werden. Diese sollen als Ausweichmöglichkeiten für „vergrämte“ und verdrängte Stadttauben dienen, als Orte, die Tauben durch gezielte artgerechte Fütterungen anlocken und ihnen geeignete Brutplätze bieten. Damit soll verhindert werden, dass sie sich auf Balkonen oder ähnlichen unerwünschten Orten niederlassen müssen. Zugleich soll so auch ein kontrollierter Überblick zu Innsbrucks beflügelten Bewohnern geschafft werden.

Klestil wurde von der AG Tierschutz in Abstimmung mit dem Tierschutzverein Tirol und Veterinärmedizinern beauftragt, das Pilotprojekt umzusetzen und heuer damit zu starten.

„Mit unserer Taubenstrategie verbinden wir Tierschutz und schonende Kontrolle der Taubenpopulation“, ist Vize-BM Hannes Anzengruber (ÖVP) überzeugt. „Durch die Maßnahmen wird einerseits die tiergerechte Fütterung sichergestellt – andererseits können wir so Materialschäden und weitere durch Tauben verursachte Probleme in Zukunft besser vermeiden.“

„Die Menge an Tauben wird vor allem durch zwei Faktoren bestimmt: Brutmöglichkeiten und Futtervorkommen. Dort, wo täglich verbotenerweise im großen Stil gefüttert wird, bildet sich früher oder später auch eine Taubenpopulation“, erklärt der Wildtierbeauftragte Klestil. Seit November 2022 führt er umfangreiche Taubenzählungen durch und verschaffte sich in Kooperation mit Tierschutzorganisationen, dem Tierheim Mentlberg und dem Alpenzoo einen Überblick über verschiedene Lösungsansätze verschaffen. „Die Meinungen zum Thema Stadttauben gehen auseinander, aber eines wünschen sich alle: eine Ausgewogenheit des derzeitigen Bestandes. Dadurch verbessert sich einerseits die Gesundheit von Innsbrucks rund 2000 Tauben und auch die Konkurrenz um Brutplätze verringert sich erheblich“, so Klestil.