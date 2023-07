Bernd Puelacher verstorben: Musikalische Stimme des TT-Cafés ist verstummt

Schwaz, Wattens – Bernd Puelacher war weit über zehn Jahre lang die musikalische Stimme des TT-Cafés. Mit seiner Band Primetime unterhielt er jeden Sommer bei der Frühstücksveranstaltung der Tiroler Tageszeitung Tausende Besucher mit Evergreens wie „Have You Ever Seen The Rain“ oder „Hey Jude“. Am 24. Juli ist die sanfte wie kräftige Stimme des Sängers und Gitarristen für immer verstummt. Er wurde nur 49 Jahre alt und hinterlässt seine Ehefrau und den gemeinsamen fünfjährigen Sohn.