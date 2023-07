Kraft und Streiter bei „Tirol Live“: Stolz auf Erreichtes

Innsbruck – Die SPG Silz/Mötz und der FC Volders starten am Wochenende in neue Fußball-Sphären – zwei ehemalige Profi-Trainer sind an den Höhenflügen maßgeblich beteiligt. Helmut Kraft führte Silz/Mötz erstmals in die Regionalliga West. „Für uns ist es steil bergauf gegangen. Ich hoffe, wir haben die Bausteine so gesetzt, dass das Fundament passt und es keine Erschütterung gibt“, empfängt Kraft am Samstag die Gäste aus Hohenems.