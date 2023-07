Mehr HörerInnen als je zuvor: Life Radio Tirol feiert „All-Time-High“

Innsbruck – HörerInnen-Rekord bei Life Radio Tirol! Dem heute veröffentlichten Radiotest zufolge schalten täglich 89.000 Tirolerinnen und Tiroler bei Life Radio ein, das bedeutet ein „All-Time-High“ seit der Gründung des Tiroler Privatsenders vor fast 20 Jahren. Insbesondere beim jüngeren Publikum wird Life Radio immer beliebter. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hat der Sender mit einem Plus von 22,8 Prozent signifikant HörerInnen dazugewonnen und nimmt mit einer aktuellen Reichweite von 16,7 Prozent in dieser Zielgruppe die Nr. 1 Position unter den Tiroler Privatradios ein.