Mobilität ohne Barrieren für Tirols Senior:innen

Mit dem Land Tirol und dem Klimabündnis Tirol haben die ÖBB vor mehr als 10 Jahren das Erfolgsmodell „Senior Mobil“ in Tirol ins Leben gerufen, damit die Mobilität älterer Menschen mit Bahn und Bus unterstützt wird. Sonja Weiß aus Kirchbichl in Tirol ist eine von 15 ehrenamtlichen Mobilitätsberater:innen, die für Senior:innen aus allen Tiroler Bezirken gerne für alle Fragen rund um den öffentlichen Verkehr zur Verfügung stehen.

Für ältere Menschen genießt neben Gesundheit und Kultur auch die Mobilität einen sehr großen Stellenwert. Damit dies ohne Barrieren erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden kann, bilden die ÖBB, gemeinsam mit dem Klimabündnis Tirol, ehrenamtliche Senior:innen zu sogenannten Senior:in Mobil Berater:innen aus. „Die Schulung erfolgte durch die ÖBB mit einem ausgebildeten Trainer und hat einen Tag gedauert. Darüber hinaus bekommen wir laufend Weiterbildungskurse, damit wir immer auf dem neuesten Stand sind und dieses Wissen entsprechend weitergeben können“, erklärt Senior:in Mobil Beraterin Sonja Weiß aus Kirchbichl in Tirol. Aufmerksam wurde die ehemalige IT-Programmiererin, die zuletzt Personalleiterin einer großen Bank im Tiroler Unterland mit rund 220 Mitarbeiter:innen war, durch eine Schaltung in einer Regionalzeitung, wo Senior:in Mobil Berater:innen gesucht wurden.