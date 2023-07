Taifun "Doksuri" - Zahl der Toten auf Philippinen gestiegen

Der Wirbelsturm traf im Küstengebiet der Stadt Jinjiang in der ostchinesischen Provinz Fujian auf Land, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag unter Berufung auf das Wetteramt der Provinz berichtete. Es werde erwartet, dass "Doksuri" nach Nordwesten abziehe und sich allmählich abschwäche. Der Taifun war am Donnerstag durch die Taiwan-Straße gezogen, eine Meerenge zwischen der Insel Taiwan und Fujian. In Taiwan ertrank laut der Nachrichtenagentur CNA eine Frau, nachdem der Wasserpegel eines Flusses durch den Taifun angestiegen war.

Die Opferzahl des schweren Bootsunglücks auf den Philippinen in der Provinz Rizal östlich der Hauptstadt Manila kletterte der Küstenwache zufolge inzwischen auf 26. Die "MBCA Princess Aya" war am Donnerstag in der Laguna de Bay, dem größten See der Philippinen, von starken Winden erfasst worden. Nachdem die Passagiere in Panik alle zu einer Seite des Bootes liefen, kippte und kenterte dieses. 40 Menschen wurden gerettet. Das Unglück ereignete sich nur wenige Dutzend Meter von der Küste entfernt. Laut Küstenwache war das Boot, auf dem nur 42 Passagiere zugelassen waren, völlig überfüllt.