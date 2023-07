Das TT-Café macht wieder in Imst Station

Imst – Frischer Kaffee, Mineralwasser, Gebäck und viel Unterhaltung warten. Das TT-Café macht morgen Samstag wieder in Imst Station. Von 9 bis 12 Uhr lädt die Frühstückstour der Tiroler Tageszeitung auf den Oberen Sparkassenplatz zu einem kurzweiligen Vormittag ein. In Zusammenarbeit mit der Tiroler Versicherung sowie mit Testa Rossa caffè von Wedl, Brot und Süßem aus der Hofer Backbox sowie Mineralwasser von Silberquelle lässt es sich dort genussvoll in den Tag starten.