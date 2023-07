Südtirols Alt-LH Durnwalder zu 270.000 Euro Geldstrafe verurteilt

Das Erkenntnis des Rechnungshofes in Bozen war vorerst nicht rechtskräftig. Der Anwalt des 81-jährigen ehemaligen Landeschefs kündigte an, das Urteil vor der Zentralsektion des Rechnungshofes anzufechten. Bis die höhere Instanz in Rom entschieden hat, bleibe die Zahlung ausgesetzt.

Durnwalder war in der Causa, die sich bereits über Jahre zieht, zunächst freigesprochen worden. 2019 erfolgte schließlich doch eine strafrechtliche Verurteilung durch das Oberlandesgericht Trient, die letztlich rechtskräftig wurde. 2 Jahren und 6 Monaten Haft lautete das Urteil. Absitzen musste der langjährige Landeshauptmann die Strafe aber nicht. Er durfte sie in Form von gemeinnütziger Arbeit ableisten.

Die Staatsanwaltschaft hatte Durnwalder Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Er soll während seiner Amtszeit Privatausgaben mit öffentlichen Geldmitteln finanziert haben. Als Landeshauptmann stand Durnwalder ein Sonderfonds zur Verfügung, aus dem er Kaffee für Besucher, Trinkgelder für Musikkapellen und ähnliches bezahlte. Durnwalder beteuerte stets, „keinen Cent in die eigene Tasche gesteckt“ zu haben. Er habe guten Glaubens gehandelt und den Sonderfonds so verwaltet, wie bereits sein Vorgänger Silvius Magnago vor ihm. Er habe mit dem Geld Menschen in Notsituationen geholfen, „das tue ihm auch nicht leid“. Die Art der Verrechnung sei schließlich eine reine Formsache gewesen. Er habe das Geld nicht behalten, sondern in Ausübung seines Amtes ausgegeben, betonte der Ex-Landeschef stets.