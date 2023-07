Kein Sieger im Aufsteigerduell, Schwaz brilliert in der Regionalliga West

IAC und Völs trennten sich 2:2. Titelanwärter Fügen musste sich zum Auftakt der Regionalliga Tirol gegen Volders geschlagen geben. Schwaz glänzte in der Regionalliga West mit Tor-Gala.

Violett gegen Grün-Weiß bedeutete am ASKÖ-Sportplatz nicht das Wiener Derby, aber immerhin die Botschaft, dass der Ball im Fußball-Unterhaus wieder rollt. Eine weitere Erkenntnis: Völs-Stürmer Marco Hesina büßte in der kurzen Sommerpause rein gar nichts von seiner Torgefährlichkeit ein. Der Doppelpack des 31-Jährigen – darunter ein herrlicher Dropkick-Treffer ins Kreuz­eck – reichte den Gästen zum Auftakt der tt.com Regionalliga Tirol aber nur zu einem 2:2-Remis bei Mitaufsteiger IAC. Michael Simic per Kopfball (59.) und Eigengewächs Simon Goller mit einer herausragenden Einzelaktion (87.) machten zwei Rückstände wett. „Ich habe zwei Spitzenmannschaften und ein geiles Spiel gesehen“, erlebte IAC-Trainer Elvir Karasahanovic einen verheißungsvollen Auftakt und atmete durch, dass bei einem möglichen IAC-Handspiel kein Elfmeterpfiff ertönt war.