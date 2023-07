Unwetter im Unterland: Unterführungen unter Wasser und Bäume umgestürzt

Ein Gewitter, das am Freitagabend über Tirol zog, hält die Feuerwehren vor allem im Raum Achensee und im Zillertal auf Trab.

Innsbruck – Die Unwetter der letzten Tage und Wochen, in denen die Einsatzkräfte auf alles gefasst sein müssen, haben sich auch am Freitagabend fortgesetzt. Eine Gewitterfront zog am Abend über das Land und sorgte für einige Einsätze. Vor allem der Raum Achensee und das vordere Zillertal waren betroffen.

Der Leitstelle Tirol wurden umgestürzte Bäume in Achenkirch gemeldet, in Eben am Achensee trat Wasser in ein Stallgebäude ein.

In Schlitters hielten mehrere Unterführungen den Wassermengen nicht stand und wurden überflutet. Auch in Bruck am Ziller drang Wasser in ein Gebäude ein. (TT)