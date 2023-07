UN-Sicherheitsrat verurteilt Putsch im Niger

Der UN-Sicherheitsrat hat den Putsch im westafrikanischen Niger aufs Schärfste verurteilt und seine Sorge über dessen Auswirkungen in der Region zum Ausdruck gebracht. Die Mitglieder des Gremiums äußerten sich in einer Stellungnahme vom Freitag (Ortszeit) besorgt über die "negativen Auswirkungen verfassungswidriger Regierungswechsel in der Region, eine Zunahme terroristischer Aktivitäten und die verzweifelte soziale und wirtschaftliche Situation".

Die Entwicklungen im Niger unterminierten Bemühungen, Frieden und Stabilität in dem Land zu stärken. Die Mitglieder des Sicherheitsrats forderten zudem die "sofortige und bedingungslose Freilassung" des demokratisch gewählten Präsidenten Mohammed Bazoum. Dieser war am Mittwoch von der Präsidentengarde festgesetzt worden. Der mutmaßliche Verantwortliche für den Putsch, General Omar Tchiani, erklärte sich am Freitag zum Präsidenten des Nationalen Rats und damit zum Machthaber des Landes. Über den Verbleib Bazoums war zunächst nichts bekannt. Die Vereinten Nationen gingen davon aus, dass er sich zu Hause befinde und es ihm gut gehe.

Der Sicherheitsrat drückte am Freitag zudem seine Unterstützung für die Bemühungen des westafrikanischen Staatenbundes ECOWAS, der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen aus. Die verfassungsmäßige Ordnung im Niger müsse dringend wiederhergestellt werden, forderte das Gremium.

Der Westen könnte mit dem Putsch einen weiteren Verbündeten im Kampf gegen Islamisten in der Sahel-Zone und gegen illegale Einwanderung nach Europa verloren haben. In Mali und Burkina Faso brach das Militär jeweils nach gewaltsamen Machtübernahmen die Beziehungen zum Westen ab und näherten sich Russland an. Am Freitag bot offenbar der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, die Dienste seiner Kämpfer an. Der Putsch sei eine lang überfällige Befreiung von den westlichen Kolonialmächten, erklärte eine Stimme auf Telegram, die wie Prigoschins klang. UN-Vertreter in Niger sagten, dort gebe es keine Hinweise auf Wagner-Kämpfer.

Mehrere westliche Staaten haben den Staatsstreich verurteilt. Die Wahl Bazoums im Jahr 2021 war der erste demokratische Machtwechsel in dem bitterarmen westafrikanischen Land mit gut 25 Millionen Einwohnern. Dort hat das Militär seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 viermal geputscht.

Niger ist der siebtgrößte Uran-Produzent der Welt mit etwa fünf Prozent der globalen Förderung. Die Vorkommen dieser Minen haben den höchsten Reinheitsgrad in Afrika. Zu den Betreibern gehört das staatliche französische Unternehmen Orano. Dieses erklärte am Freitag, die Förderung gehe trotz der jüngsten Entwicklungen weiter. Niger sei für weniger als zehn Prozent des in Frankreich verbrauchten Urans verantwortlich.

Bazoum wurde am Freitag mit seiner Familie weiter in seinem Amtssitz festgehalten. Trotz eines von der Armee verhängten Demonstrationsverbots rief eine Koalition von Bazoum-Gegnern am Freitag dazu auf, Unterstützung für die "Beweggründe" der Putschisten zu zeigen, allerdings unter "Missbilligung aller Veränderung durch Gewalt".

TT-ePaper jetzt 1 Monat um € 1,- lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

"Dieser Staatsstreich ist vollkommen unrechtmäßig und zutiefst gefährlich für die Nigrer, den Niger und die ganze Region", sagte der französische Präsident Emmanuel Macron während eines Besuchs in Papua-Neuguinea. Er rief zu einer Wiederherstellung der rechtsstaatlichen Ordnung auf und forderte die Freilassung Bazoums. Die ehemalige Kolonialmacht hat noch 1.500 Soldaten in dem westafrikanischen Land stationiert.

Die Europäische Union drohte damit, die finanzielle Unterstützung für das Sahel-Land auszusetzen. "Jeder Bruch der verfassungsmäßigen Ordnung wird Konsequenzen für die Zusammenarbeit zwischen der EU und Niger haben, einschließlich der sofortigen Aussetzung jeglicher Budgethilfe", warnte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.