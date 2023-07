Station in Imst: TT-Café auf den Oberen Sparkassenplatz

Imst – Das TT-Café macht am Samstag in Imst Station. Von 9 bis 12 Uhr gibt es am Oberen Sparkassenplatz ein kostenloses Frühstück mit Testa Rossa caffè von Wedl, Brot und Süßwaren aus der Hofer Backbox und Mineralwasser von Silberquelle sowie Livemusik der Band Prime Time. Mit an Bord als Partner ist die Tiroler Versicherung.