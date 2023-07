74-Jähriger in Längenfeld von Baumstamm getroffen und schwer verletzt

Längenfeld – Ein 74-jähriger Mann wurde am Samstag bei Forstarbeiten in Längenfeld von einem Baum getroffen und schwer verletzt. Der Unfall passierte gegen 13.30 Uhr, als der Mann einen bereits gefällten Baum „ablängte“. Der Rest des Stammes machte sich selbständig und traf den 74-Jährigen am Oberschenkel.