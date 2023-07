Enorme Schäden durch Unwetter in Südtirol, am Dienstag droht nächste Front

Kurze, aber sehr schwere Gewitter sorgten am Samstagabend in Teilen Südtirols für enorme Schäden.

Bozen – Heftige Unwetter mit starkem Regen und Sturmböen haben Samstagabend in Teilen Südtirols zu schweren Schäden geführt. Betroffen war vor allem das Obere Pustertal. In Olang im Osten der Provinz verwandelten sich Bäche in reißende Ströme – insgesamt fünf Holzbrücken wurden von den Wassermassen mitgerissen.