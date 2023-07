Motorradfahrer (60) bei Überholmanöver in Hainzenberg schwer verletzt

Hainzenberg – Schwere Verletzungen trug ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag in Hainzenberg davon. Laut Polizei war der 60-Jährige kurz nach 15 Uhr auf der Gerlos Bundesstraße (B 165) in Richtung Zell am Ziller unterwegs. Als er das vor ihm fahrende Auto überholen wollte, streifte er einen entgegenkommenden Wagen.