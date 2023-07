Ötztal Classic baut um und zelebriert 25-Jahr-Jubiläum

Oetz, Längenfeld – Die diesjährige Ötztal Classic, die vom 3. bis 5. August stattfindet, ist eine besondere: Zum 25. Mal kreuzen die Boliden aus dem Ötztal und andere Teilnehmer durch das Oberland, den Raum Innsbruck und Südtirol. Am Start sind diesmal 78 Oldtimer, die die Herzen von Autofreunden höherschlagen lassen.

Viel ist passiert seit der letzten Rallye. Neuer Obmann etwa ist Gerhard Holzknecht aus Umhausen. Er löste den langjährigen Obmann Franz Thurner ab. Nicht im Guten, wie Thurner anfügt. Aber Holzknecht will ihm die Hand reichen, hofft auf seine Teilnahme und eine tolle Jubiläums-Classic. Der Club umfasst 118 Mitglieder mit rund 350 Fahrzeugen.

„Am Donnerstag wird in Niederthai eine Gedenkmünze geprägt, die jeder Teilnehmer erhält“, freut sich der neue Obmann. Am Freitagabend gibt es eine Charity-Tombola in Oetz, die zwei junge Familien aus dem Ötztal unterstützen wird, die ihre Väter verloren haben.