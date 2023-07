Von Fan mit Getränk bespritzt: Cardi B schleuderte Mikro ins Publikum

Las Vegas – Dieses Konzert wird Fans von Rapperin Cardi B sicher in Erinnerung bleiben. Die Künstlerin trat am Samstag in einem Club in Las Vegas auf. Dabei kam es zu einem Zwischenfall, welcher nun als Video die Runde macht. In dem Clip ist zu sehen, wie Cardi B ihren Song „Bodak Yellow“ performt. Plötzlich wirft ein Fan den Inhalt seines Trinkbechers auf die Bühne und bespritzt die 30-Jährige im Gesicht. Daraufhin schleudert Cardi B wutentbrannt und fluchend ihr Mikrofon ins Publikum. Währenddessen läuft im Hintergrund ihr Lied zusammen mit ihrem Gesang weiter.