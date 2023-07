Werde Wegbereiter für nachhaltiges Immobilienmanagement an der FH Kufstein Tirol

Die Immobilienbranche ist eine der wichtigsten Säulen der österreichischen Wirtschaft und die Anforderungen am Arbeitsmarkt steigen laufend. Um Absolvent:innen bestmöglich auf den Berufseinstieg vorzubereiten, bietet die FH Kufstein Tirol modernste Inhalte, internationale Studiengänge und persönliche Betreuung der Studierenden. Die Verbindung zwischen den beiden Branchen Facility Management und Immobilienwirtschaft sowie die laufende Optimierung der Lehrpläne entlang den aktuellen Entwicklungen in der Arbeitswelt und internationalen Trends vermittelt ganzheitliches Wissen über Immobilien.

Die Fachhochschule Kufstein Tirol bietet Masterstudiengänge für zukunftsorientierte Branchen mit besten Karrierechancen an. Dabei stehen die Internationalität und die Praxisorientierung ganz oben. Bei den berufsbegleitend oder in Vollzeit organisierten Masterstudiengängen sorgen Study Trips und Praktika bei angesehenen Unternehmen sowie Lehrveranstaltungen in Englisch für entsprechende Internationalität. Die Studierenden können sich in persönlich gewählten Vertiefungsrichtungen zusätzlich qualifizieren. Der Praxistransfer erfolgt über integrative Fallstudien. Die Begleitung durch hochmotivierende Lehrende, die Vernetzung in der Wirtschaft, der praxisnahe Unterricht in Kleingruppen mit intensiver und persönlicher Betreuung garantieren die Qualität der Ausbildung und führen zu Top-Jobchancen.