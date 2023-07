Raiders Tirol verpflichteten neuen Quarterback

Der US-Amerikaner Joe Dolincheck wechselt von den USA in die European League of Football.

Innsbruck – Eine Woche nach der Trennung von Christian Strong sind die Swarco Raiders Tirol auf der Suche nach einem neuen Quarterback fündig geworden. Wie der in der European League of Football (ELF) engagierte Club am Montag mitteilte, wird Joe Dolincheck die Offense in der restlichen Saison anführen.