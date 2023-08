Umbruch bei Werkstätte Wattens: Standort ist gesichert, aber viele Fragen sind offen

Wattens – Die Zukunft der „Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH“ – bekannt für das Gründerzentrum Werkstätte Wattens – ist gesichert. Allerdings wird das Unternehmen massiv umstrukturiert. Das sind die zwei zentralen Botschaften nach intensiven Gesprächen zwischen den Gesellschaftern Swarovski (60 %) und Marktgemeinde Wattens (40 %). Zuletzt schien die Partnerschaft nach Differenzen über die künftige Ausrichtung der Destination (Stichwort Zuschussbedarf) an ein Ende gekommen. Eine Übernahme durch Markus Langes-Swarovski wiederum platzte.

Nun steht fest: Destination und Werkstätte bleiben bestehen. „Die laufenden Kosten des bisherigen Betriebsmodells machen jedoch klare Restrukturierungsschritte notwendig“, hieß es gestern von Swarovski. Künftig werde der Fokus klar auf der Vermietung von Flächen in der Werkstätte liegen, die aktuellen Mietverträge bleiben aufrecht.

Zugleich sollen durch eine „substanzielle Reduktion von bisher angebotenen Serviceleistungen für angesiedelte Unternehmen“ (Coaching, Begleitung und mehr, Anm.) die Personalkosten stark gesenkt werden. Konkret müsse „in direkter Abstimmung mit den Betroffenen“ der Personalstand bei der Destination selbst um bis zu 20 MitarbeiterInnen verringert werden, so Swarovski. Das Team der Destination umfasst derzeit laut Geschäftsführung 21 Personen – grundsätzlich könnten also (fast) alle betroffen sein.

Die Mietverträge am Areal des Swarovski-Werks 2 bleiben unverändert aufrecht.

Die Gesellschafterstruktur (60:40) bleibe vorerst unverändert, ergänzt Schmied, „wobei beide Partner die Situation in den nächsten Wochen neu bewerten werden“.

Der Charakter der Werkstätte werde sich ändern, „welchen Einfluss die nötige Restrukturierung auf ihre Attraktivität haben wird“, werde sich in den nächsten Monaten weisen. Wie sich das stark reduzierte Team der Destination künftig konkret zusammensetzt, würden die Gespräche der kommenden Wochen ergeben – ebenso, was von der bereitgestellten technologischen Infrastruktur in der Werkstätte bleibt.