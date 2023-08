Über 80 StarterInnen werden beim Bouldercup in Lienz erwartet

In vier Runden messen sich die besten Kletterinnen und Kletterer an der Boulderwand. Anmeldungen sind bis kurz vor dem Start am 19. August möglich.

Lienz – Am Samstag, den 19. August, veranstaltet der Verein KIOT (Klettern in Osttirol) zum 21. Mal den Bouldercup vor bzw. in der RGO-Arena in Lienz. Der Wettkampf startet um 12 Uhr. Mehr als 80 Starterinnen und Starter werden erwartet, informiert Stefan Achmüller von KIOT. In jeder der vier Boulderrunden haben sie vier Minuten Zeit, die Wand zu bewältigen. Wer das schafft, kommt weiter. Die besten Acht dürfen im Finale ab 22.30 Uhr ihr Können zeigen. Technik, Kraft und Koordination sind gefragt.

Das Finale der besten Acht ist mit Beginn um 22.30 Uhr angesetzt. © Philipp Weger

„Die von Runde zu Runde schwerer werdenden Boulder werden an den Tagen vorher von unseren Routenbauern Leo Schneeberger, Peter Mühlburger, Edi Bacher und Benedikt Knapp geplant, geschraubt und getestet, damit die Zuseher auch eine spannende Show erwartet“, so Achmüller. Wer teilnehmen will, kann sich bis 11.30 Uhr noch direkt bei der RGO-Arena anmelden.

Von Runde zu Runde wird der Kurs, der geschafft werden muss, schwieriger. © Philipp Weger

Das Bouldercup-Wochenende beginnt traditionell am Freitag mit der Sitzstartparty ab 19 Uhr. Am Bewerbstag, dem Samstag, sorgen DJs für gute Stimmung und nach dem Finale ab 23.30 Uhr geht es mit der Afterparty weiter. Eine bekannte Teilnehmerin des Bouldercups ist Maya Klaunzer, die inzwischen österreichische Vizemeisterin der U20 im Bouldern wurde. (co, TT)