Nach Murenabgang auf Südtiroler Seite: Straße über Staller Sattel wieder frei

Die Passstraße im Bereich Antholzer See war nach einem Murenabgang in beide Richtungen gesperrt.

St. Jakob i.D. – Nach einem Murenabgang auf Südtiroler Seite zwischen dem Defereggental und dem Antholzer Tal am Dienstag ist die Verbindung über den Staller Sattel seit Freitag um 17 Uhr wieder frei. Das teilte das Land Tirol via Aussendung mit. Die Geröllmassen hatten die Fahrbahn im Bereich Antholzer See verlegt.