Zehn Jahre lang beriet eine Kommission mit Experten über eine Neuregelung der deutschen Orthografie. 1996 wurde von den deutschsprachigen Ländern schließlich eine entsprechende Erklärung unterzeichnet. Heute vor 25 Jahren, am 1. August 1998, traten die Regeln schließlich in Behörden und Schulen in Kraft. Groß oder klein? Getrennt oder doch zusammen? Kennt ihr euch aus?