Dornauer zu 32-Stunden Woche: SPÖ muss Lebensrealitäten berücksichtigen

Und was die Absage an die ÖVP als möglichen Koalitionspartner betrifft, „habe ich mich schon zu den damaligen Aussagen von Hans Peter Doskozil kritisch geäußert“, fügt Dornauer hinzu. In Tirol ist die SPÖ seit Herbst Juniorpartner in einer Regierung mit der ÖVP, „aber wir regieren das Land auf Augenhöhe.“ Das habe man gerade jetzt in der Frage der Zillertalbahn bewiesen.