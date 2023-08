Nach Nachwuchs-ÖM: Von Fukuoka nach Kapfenberg

St. Johann – Von wegen baden gegangen: Tirols Nachwuchs glänzte in der Panorama Badewelt in St. Johann zwischen den Leinen. Gleich 18 Medaillen holten die Jungschwimmer bei den österreichischen Nachwuchsmeisterschaften zuletzt bei den „Heimspielen“ in den Einzelbewerben. Seine Klasse bewies dabei etwa Giovanni Krismer, der im U13/14-Bewerb über 100 und 200 m Kraul die Titel gewann, für einen Tiroler Nachwuchs-Rekord (100 Kr. 55,47 Sek.) sorgte und mit den TWV-Staffel gleich drei Mal am Podest stand. Bei den Mädchen sammelten Raffaela Kornherr (Osttirol) und Linda Alfrei (SCI) die meisten Medaillen.

„Sie haben sich allesamt gut präsentiert. Es gab dazu auch zahlreiche A- und B-Finalteilnahmen“, lobte SCI-Trainerin Caroline Reitshammer die erbrachten Tiroler Leistungen in St. Johann.

Medaillensammler: Raffaela Kornherr und Giovanni Krismer. © LSVT

Nahezu zeitgleich schwammen die „Großen“ indes bei der WM in Fukuoka, bei der sich ihr Bruder Bernhard und Simon Bucher sowie Lena Opatril abschließend mit den OSV-Staffeln für Olympia 2024 empfahlen. „Die Chancen sind ganz gut, zumal alle noch Reserven haben“, beurteilt Caroline Reitshammer in der Heimat einen Start rot-weiß-roter Quartetts in Paris.

Schon ab Donnerstag ist nicht nur die Familie Reitshammer wieder vereint – in Kapfenberg (Stmk.): Bei den Staats- und österreichischen Juniorenmeisterschaften sind die WM-Starter alle schon wieder in heimischen Gewässern im Einsatz. Von den Tirolern flog einzig Lena Opatril direkt von Japan zur Universiade in Chengdu (CHN). Aus Tirol reisen indes 32 Schwimmerinnen und Schwimmer von vier Vereinen nach Kapfenberg – einige Chancen auf Edelmetall also. (sab)

Ergebnisse Mädchen: Linda Alfarei (SCI IKB) 100, 200, 400, 800 m Freistil, je 2.; Raffaela Kornherr (Osttirol) 100, 200 Schmetterling, 200 Lagen/je 2., 200, 400 Freistil/je 3.; Amelie Turanovic (Citynet Hall) 200 Brust/2.; Elina Schweitzer (TWV) 100 Rücken/2.; Emma Troppmair (SCI) 400 Freistil/3.; Lea Zoller (SCI) 100 Rücken/3.; Burschen: Giovanni Krismer 100, 200 Freistil/je 1., 100 Schmetterling/2.; Maximilian Thurner 200 Brust/2.; Victor Mihurko (alle TWV) 200 Rücken/3.; Staffeln: TWV (Krismer, L. und M. Pansi, Mihurko) 4x100 Freistil/1., 4x100 Lagen/3.; TWV-Mixed (Krismer, L. Pansi, Schweitzer, A. Mihurko) 3.