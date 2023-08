Sechs neue Programme: Universität Innsbruck erweitert Studienangebote

Um Studierenden erweitertes Wissen sowie neue Kompetenzen ermöglichen zu können, werden Studienangebote immer wieder erneuert. Im Herbst startet die Universität Innsbruck mit sechs neuen bzw. überarbeiteten Bachelor- und Masterstudiengängen in das Wintersemester 2023/24.

Wer sich für wirtschaftswissenschaftliche und aktuell gesellschaftliche Themen interessiert und sich für die eigenen, aber auch fremden Kulturen begeistern kann, sollte einen Blick in das neue Bachelorstudium „Internationale Wirtschaftswissenschaften“ werfen.

Die zentralen Schwerpunkte bilden dabei die Förderung des internationalen Austauschs, die Vermittlung von Sprach- und interkulturellen Kompetenzen und auch die Verknüpfung von betriebs- und volkswirtschaftlichem Wissen. Ergänzend erfolgt eine Perfektionierung der eigenen Sprachkenntnisse in einem verpflichtenden Auslandssemester an einer renommierten, internationalen Partneruniversität.

Das bereits seit zwei Jahrzehnten existierende Bachelorstudium „Wirtschaftsrecht“ startet im Herbst erneut mit zahlreichen Neuzugängen, allerdings ebenso mit einem neuen Studienplan. In sechs Semestern werden den Studierenden, neben den bereits angebotenen Grundlagen des Straf-, Privat-, Verfassungs- oder Verwaltungsrechts, eine breite juristische Ausbildung sowie Vertiefungen in Unternehmens-, Steuer- und Arbeitsrecht vermittelt.

Seit 2013/14 bietet die Universität Innsbruck das Bachelorstudium Islamische Religionspädagogik an. 2015/16 wurde es mit dem Lehramtstudium für das Unterrichtsfach Islamische Religionen ergänzt und 2018 erneut erweitert, indem das Masterstudium Islamische Religionspädagogik, welches vor allem für Religionslehrerinnen und -lehrer gedacht ist, hinzukam.

Österreichweit übernahm die Universität Innsbruck eine Vorreiterrolle, doch was fehlte, war ein Studiengang, indem die islamische Religion und die Religionspraxis wissenschaftlich reflektiert werden. In dem Bachelor- und Masterstudium „Islamisch-Theologische Studien“ werden allerdings nicht nur Religionspraxen des Islams, sondern nebenbei auch Grundkenntnisse für eine Imam- und Seelsorgeausbildung in Österreich übermittelt.