Ensemble „Musica Alchemica“ begeistert auf Schloss Ambras

Innsbruck – Es ist gut möglich, dass in Innsbruck in den nächsten Wochen eine Vivaldi-Mania ausbricht. Die 47. Festwochen der Alten Musik warten mit geich drei Opern aus der vielschreibenden Feder des venezianischen Barockkomponisten auf. „Olimpiade“ steht zum Auftakt am Freitag im Tiroler Landestheater auf dem Programm.

Gerade hat Ensemble-Chefin Lina Tur Bonet an der Sologeige den mit Worten kaum beschreibbaren, wahnwitzig schnellen ersten Satz des Vivaldi-Concerto „ll Grosso Mogul“ fantastisch absolviert. Und auf den Rängen gibt es kein Halten mehr: spontaner, ja ekstatischer Jubel quasi mitten im Stück. Sonst ertönt im Publikum in solchen Fällen streng und belehrend ein „Pssst!“ in Richtung der Ruhestörer. Nicht so an diesem Abend. Da applaudiert fast jede(r) lautstark mit.