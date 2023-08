Traumtanzen in leichten Linien: Ein Blick in Sempés Skizzenbücher

Natürlich lassen sich in manchen Details Hinweise auf den Entstehungskontext finden – Automobile, Kleidung oder der Umstand, dass in Sempés Cafés selbstvergessen gequalmt wurde zum Beispiel. Trotzdem sind Sempés Bilder – seine großen Boulevard-Panoramen, die Strandvergnügungen der fadisierten Jeunesse dorée in Saint-Tropez und die Radfahrten durchs französische Flachland – Zeitbilder von überzeitlicher Allgemeingültigkeit. Und darin entfernte Verwandte der Filme von Jacques Tati, die so offensichtlich aus den 1950er- und 1960er-Jahren stammten – und doch von Hoffnungen und Nöten des Heute handeln. Was Sempé und Tati so alles besprochen haben, würde man gerne wissen. Die Telefonnummer des Filmemachers hat der Zeichner jedenfalls in seinem Skizzen- und Ideenheft notiert. Ohne Datum versteht sich, aber als nach einem Aphorismus von beinahe existenzialistischer Wucht: „Der Mann, der ich bin, blickt voller Melancholie auf den Mann, der ich sein sollte.“ Eine diesen Gedanken illustrierende Zeichnung ist nicht überliefert. Der treffende Abschluss zum neuen, wohl letzten Sempé-Bildband ist er trotzdem.