Kühner und Strobl im Galopp Richtung Olympia

Wals-Siezenheim – Die nächsten fünf Wochen stehen für den Österreichischen Pferdesportverband (OEPS) ganz im Zeichen der Europameisterschaften in den Disziplinen Vielseitigkeit, Springen, Paradressur und Dressur. Den Auftakt im EM-Reigen macht die Vielseitigkeit (9. bis 13. August) mit der EM in Le Pin au Haras (FRA), gefolgt von der EM im Springreiten in Mailand (ITA) und den gemeinsam ausgetragenen Europameisterschaften in Paradressur und Dressur in Riesenbeck (GER). Österreichs Teams haben dabei durchwegs Chancen, sich für die Olympischen Spiele in Paris 2024 sowie die Paralympics zu qualifizieren. „Wir blicken mit großer Spannung auf die bevorstehenden Championate. Alle unsere Athleten wollen zu den Olympischen Spielen nach Paris“, sagte OEPS-Präsidentin Elisabeth Max-Theurer.