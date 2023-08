Großes Aufräumen im Saggen nach Sturm: Kastanie musste gefällt werden

Innsbruck – Nach den verheerenden Unwetter- und Sturmereignissen im Juli gehen die Aufräumarbeiten in ganz Tirol unter Hochdruck weiter – so auch in der Landeshauptstadt Innsbruck. Ein Beispiel ist der Schillerpark im Stadtteil Saggen, der beim Sturm vor rund zwei Wochen schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde.