Nach zwei Achterbahnfahrten bei der Heim-EM gestrandet

Wien – „Entschuldigung!“ Martin Ermacora stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Weitere Worte an die kurz zuvor noch begeisterten Zuschauer in der vollbesetzten Arena auf der Donauinsel bei der A1-CEV-Europameisterschaft fielen schwer. Denkbar knapp hatten sich der Tiroler und Philipp Waller (Stmk.) am Donnerstag den französischen Aye-Brüdern geschlagen geben müssen: Nach dem 17:21 drehten „WE“ mit 21:19 um, ehe sie dann im dritten Satz 9:15 verloren. „Es ist hart. Es war eine Achterbahnfahrt, phasenweise so gut und dann haben wir wieder hergeschenkt. Es tut so weh“, analysierte der 29-Jährige enttäuscht. Schon am Vormittag waren die beiden im ersten Gruppenspiel Basserau/Gauthier-Rat, ebenfalls Franzosen, mit 1:2 (-18, 19, -11) unterlegen. Die EM ist für die zwei nun vorbei. Ermacora, 2019 EM-Dritter: „So eine Stimmung wie hier treibt mich täglich im Training an. Ich liebe es, hier zu spielen. Umso härter, dass es jetzt nach dem ersten Tag schon vorbei ist.“