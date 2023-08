Ein eigene Stube für Peter Habeler in Mayrhofen

Mayrhofen – Bergsteigerlegende Peter Habeler wurde kürzlich eine besondere Ehre zuteil – die Einweihung seiner eigenen „Peter Habeler Stube“ auf der beliebten „Karl-von-Edel-Hütte“, kurz Edelhütte genannt, am Ahorn in Mayrhofen.

Die Initiative für diese neue Stube ging von der Sektion Würzburg des Deutschen Alpenvereins und den Hüttenwirten Gabi und Sigi Schneeberger aus. Der neu gestaltete Raum würdigt nicht nur die beeindruckende Karriere von Peter Habeler, sondern spiegelt auch seine Verbundenheit zum Zillertal wider. So wird in der Stube in Bildern seine Bergsteigerkarriere veranschaulicht.