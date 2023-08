Über 900 Starts bei Wettbewerben des Reitclub Innsbruck-Igls

Innsbruck – Gleich zwei Großveranstaltungen hat die Campagnereitergesellschaft Tirol – Reitclub Innsbruck-Igls, mit über 300 Mitgliedern der größte Reitverein Westösterreichs, in den letzten Wochen ausgerichtet: Bei der Tiroler Mannschaftsmeisterschaft im Springreiten und der Tiroler Landesmeisterschaft Dressur waren über 900 Starts und 260 Gastpferde zu verzeichnen – eine gehörige Herausforderung für den Veranstalter. Den Titel im Springreiten holte sich das Team „Catch us if you can“ mit Gerhard Konrad (Pferd: Zilvano), Angela Kirchmair (Windos Ass) und Iolanthe Hochleitner (Karmina).