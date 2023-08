Das Finale im Visier: Wenn Rivalen zu Freunden werden

Innsbruck – Im American Football Zentrum in Innsbruck bietet sich zur Stunde ein Bild, an das man sich erst einmal gewöhnen muss: Die Dauer-Rivalen der Swarco Raiders Tirol und der Vienna Vikings schwören sich gemeinsam ein und teilten am Mittwochabend sogar ein Eisbad in der Sill. Die Rivalität aus der European League of Football? In keiner Sekunde spürbar. „Sobald man im Teamcamp ist, geht es nicht mehr darum, ob man bei den Raiders, den Vikings oder Stuttgart Surge spielt – es geht nur um das Nationalteam. In Rot-Weiß-Rot auflaufen zu dürfen, ist sehr speziell“, verdeutlicht Adrian Platzgummer, einer von 17 Raiders-Akteuren im Kader. Das große Ziel schweißt zusammen. Im EM-Halbfinale treffen Österreichs Footballer am Sonntag (17 Uhr) im Tivoli-Stadion auf Titelverteidiger Italien.