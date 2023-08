Unsichtbares Gedicht von W.H. Auden rekonstruiert

Für Mayer und Frühwirth, Mitglieder der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), ein erfreulicher Zufallsfund. In der Fachzeitschrift Digital Scholarship in the Humanities machten sie publik, dass es sich dabei um eine frühe, signifikant von den ersten Notizen sowie der finalen Fassung abweichende Version des Hochzeitsgedichts „Epithalamium“ handelt, das Auden für seine Nichte schrieb. Bisher hätte diese in der Auden-Forschung gefehlt, so Frühwirth.