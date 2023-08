Wieder totes Rind, weitere Angriffe: Gebiet für Wolfsabschuss im Unterland wird erweitert

Erneut wurden ein totes Rind im Spertental und verletzte Rinder in der Kelchsau aufgefunden. Die Landesregierung hat daher eine weitere Abschussverordnung erlassen.

Innsbruck – Nach vier toten und vier verletzten Rindern im Spertental wurde im Gemeindegebiet von Kirchberg in Tirol ein weiteres Rind tot aufgefunden. Angrenzend wurden in der Kelchsau (Gemeindegebiet Hopfgarten im Brixental) ebenfalls vier verletzte Rinder amtstierärztlich begutachtet. Auch hier besteht der konkrete Verdacht auf die Beteiligung eines Wolfs. Daher hat die Landesregierung am Freitag eine Abschussverordnung erlassen. Von der neuen Verordnung sind ausgehend von der Kelchsau Jagdgebiete in den Bezirken Kitzbühel, Kufstein und Schwaz umfasst.

„Wölfe sind eine Gefahr für alle Almtiere. Das zeigen fünf tote und mehrere verletzte Rinder. Wir müssen handeln“, zeigt sich LHStv Josef Geisler in einer Aussendung weiterhin entschlossen, mit Unterstützung der Jägerschaft konsequent gegen Schad- und Risikowölfe vorzugehen. „Zurufe aus dem Umweltministerium oder von NGOs werden uns nicht davon abbringen, die Almwirtschaft mit allen Mitteln zu verteidigen.“ Die vorläufige Bilanz für das heurige Jahr weise 170 tote Weidetiere, davon fünf Rinder, sowie weitere 170 vermisste und einige verletzte Tiere auf.

Acht Abschussverordnungen in Tirol

In Tirol sind aktuell acht Abschussverordnungen für einen Wolf in Kraft. Die Abschussverordnung für das Gailtal in Osttirol läuft am Montag, den 7. August, aus. Die Abschussverordnungen gelten jeweils für acht Wochen in einem klar definierten Gebiet im Umkreis von zehn Kilometern vom letzten Ereignis.

Im heurigen Jahr wurden im Virgental ein Schadwolf nach mehreren Rissereignissen und im Mittelgebirge ein Risikowolf nach mehreren Sichtungen im Siedlungsgebiet auf Basis einer Abschussverordnung erlegt.

20 Wölfe, derzeit kein Rudel

Seit Jahresbeginn wurden allein in Tirol bereits 20 verschiedene Wolfsindividuen genetisch nachgewiesen. Bei zwei Individuen konnte das Geschlecht nicht bestimmt werden, 14 sind männlich, vier weiblich. Mit elf verschiedenen Individuen entfällt mehr als die Hälfte aller identifizierten Wölfe auf Osttirol. Laut vorläufigen Daten der genetischen Analyse der Verwandtschaftsverhältnisse der in Tirol nachgewiesenen Wölfe gibt es aktuell keine Hinweise auf eine Rudelbildung in Tirol. Im Vorjahr wurden Tiere aus dem Hochstadelrudel in Kärnten auch in Osttirol nachgewiesen.

„Wölfe sind definitiv nicht vom Aussterben bedroht. Das muss nicht nur die EU, sondern auch Österreichs Umweltministerin einsehen. Sie sollte sich für den Erhalt der Almwirtschaft starkmachen. Wölfe gehören bejagt wie jedes andere Wildtier auch“, bekräftigt LHStv Geisler in der Aussendung. (TT.com)

