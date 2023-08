DoN-Gruppe übernimmt Swarovski-Restaurant

Wattens – Das niederösterreichische Gastronomie- & Cateringunternehmen DoN wird ab 1. Oktober den Betrieb des Swarovski-Restaurants und Cafés „Daniels“ in den Kristallwelten in Wattens übernehmen. Alle 21 betroffenen Mitarbeiter werden laut Swarovski von DoN übernommen, die Öffnungszeiten sollen unverändert bleiben.

Dass das Haubenlokal (eine Haube von Gault Millau) an den „Kulinarik-Partner“ DoN übergeben wird, habe keine wirtschaftlichen Gründe, heißt es seitens Swarovski gegenüber der TT. Man wolle aber den „allgemeinen Schwierigkeiten in der Gastronomiebranche“ entgegentreten. Im Schnitt habe das Lokal täglich 300 Gäste gezählt.

Mit der Übernahme des Restaurants und Cafés Daniels Kristallwelten setzt die DoN-Gruppe die Expansion in Tirol fort. Mit Jahreswechsel hatte das größte österreichische Catering-Unternehmen den Gastronomie-Betrieb der Messe Innsbruck von der Tiroler Landmetzgerei Piegger übernommen, die den Abschied mit der angespannten Personalsituation in der Gastronomie begründete. DoN ist in Tirol zudem im Tivoli-Stadion, im Restaurant Seegrube sowie mit zwei Innsbrucker Vapiano-Standorten und in den Subway-Standorten vertreten.