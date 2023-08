Triumph nach fünf abgewehrten Matchbällen: Thiem steht im Kitzbühel-Finale

Kitzbühel – Die Tennis-Fans wollten am Freitag in Kitzbühel ihren Helden sehen – und sie wurden nicht enttäuscht. Österreichs Star Dominic Thiem lieferte den 5800 Fans im ausverkauften Center Court eine Show, die alles hatte, was es für eine gute Dramaturgie brauchte und die dann auch noch mit einem grandiosen Erfolg endete. Es war ein Match über eine Spielzeit von 3:30 Stunden, ein Auf und Ab, ein Wellenbad der Gefühle und ein großteils erstklassiges Spiel. Und am Ende gab es den großen Triumph des 29-jährigen Niederösterreichers. Und das nach fünf abgewehrten Matchbällen.