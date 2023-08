Besuchen, begegnen und beten: Diözese Innsbruck beim Weltjugendtag in Lissabon

Ebenfalls angereist ist der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler. „Junge Menschen brauchen die Erfahrung, dass sie mit ihrem Glauben an Christus und ihrer Sehnsucht nach einer gerechteren Welt nicht allein sind“, sagt er. Glettler sieht die Veranstaltung nicht nur als große spirituelle Party, sondern will dort auch lernen, wie Jugendliche und junge Erwachsene Gott anrufen und feiern. So soll die Kirche künftig besser Kontakt mit ihnen knüpfen können. Der Bischof will eine „starke, ermutigende Stimmung“ gespürt haben, die internationale Verbundenheit. Er zeigt sich zuversichtlich, dass viele „das Feuer des Glaubens zu Christus neu entdecken“. Auch Tiroler Mitglieder der Fokolar-Bewegung, der Gemeinschaften Loretto und Emmanuel befinden sich aktuell in Portugal.