Spanien und Japan holten sich erste Viertelfinal-Tickets

Auckland – Spaniens Frauen-Fußball-Nationalteam hat erstmals den Sprung ins Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft fixiert. Die Ibererinnen ließen im ersten Achtelfinale der Endrunde in Australien und Neuseeland am Samstag der Schweiz beim 5:1 in Auckland nicht den Funken einer Chance. Ebenfalls der Favoritenrolle gerecht wurde Japan. Der Weltmeister von 2011 hatte beim 3:1 gegen Österreichs Nations-League-Gegner Norwegen in Wellington etwas mehr Mühe.

Die Spanierinnen münzten ihre drückende Überlegenheit vor der Pause in Tore von Aitana Bonmati (5., 36.), Alba Redondo (17.) und Laia Codina (45.) um. Letztere hatte mit einem sehenswerten Eigentor (11.) aus mehr als 40 Metern auch das einzige Schweizer Tor erzielt. Nach dem Seitenwechsel trug sich noch Jennifer Hermoso (70.) in die Schützenliste ein. Im Kampf um den Halbfinaleinzug wartet auf den Weltranglistensechsten am Freitag in Wellington entweder Vize-Weltmeister Niederlande oder Südafrika, die am Sonntag aufeinandertreffen.

In Wellington ging Japan dank einem Eigentor von Ingrid Syrstad Engen (15.) voran, den Sieg fixierten Risa Shimizu (50.) und Hinata Miyazawa (81.), die mit fünf Treffern nun alleinig die Turnier-Schützenliste anführt. Zwischenzeitlich hatte Chelsea-Stürmerin Guro Reiten (20.) den Ausgleich erzielt. Im Viertelfinale am Freitag wartet in Auckland mit Titelverteidiger USA oder dem Weltranglistendritten Schweden eine deutlich härtere Aufgabe. Das Sonntag-Duell der beiden Topteams ist der große Achtelfinal-Schlager. (APA)

