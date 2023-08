50-Jähriger in Längenfeld von Baumstamm getroffen und verletzt

Längenfeld – Ein 50-Jähriger wurde am Samstagvormittag bei Forstarbeiten in Längenfeld verletzt. Der Österreicher wurde beim Fällen eines Baumes von dem Baumstamm im Bereich des Unterschenkels erfasst. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus nach Zams geflogen. Im Einsatz standen 16 Einsatzkräfte der Bergrettung Längenfeld, die Rettung und ein Notarzt. (TT.com)