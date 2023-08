Elmen feiert das 200-Jahr-Jubiläum der Musikkapelle

Elmen – „Im Jahr 1823 entstand in Elmen innerhalb kurzer Zeit die Blasmusik. Das bedeutet, dass nur wenige Jahre nach den Bergiselschlachten von Andreas Hofer ein paar wenige engagierte Männer die Musikkapelle ins Leben gerufen haben.“ So steht es geschrieben in der Dorfchronik von Elmen, die vom Lechtaler Mundartdichter und Heimatforscher Albrecht Lechleitner verfasst wurde.

Seit dem Jahr 1823 besteht, unterbrochen durch die beiden Weltkriege, die Almer Musig, und so wird heuer das 200-Jahr-Bestandsjubiläum gefeiert.

1988 übernahm Fredi Perl die musikalische Leitung und feiert heuer somit gleichzeitig sein 35-Jahr-Kapellmeisterjubiläum. Mit nur zwei Kapellmeistern seit dem Jahr 1949, Volksschuldirektor Bruno Blaas von 1949 bis 1988 und eben Fredi Perl bis heute kann die Musikkapelle auf eine stetige Weiterentwicklung zurückblicken, die sie seit 1979 bei den jährlichen Frühjahrskonzerten unter Beweis stellt.

Mit dem traditionellen Jahrausblasen war man zum Jahreswechsel motiviert ins Jubiläumsjahr mit zahlreichen Veranstaltungen und Konzerten gestartet.

„Für unsere diesjährigen Sommerkonzerte haben wir ganz spezielle Highlights geplant. Beim Dorffest am Hohen Frauentag, also am 15. August, wird die Bürgermusikkapelle Höfen die Festmesse und die Prozession feierlich gestalten und anschließend das Festkonzert bestreiten“, so Obmann Thomas Bischof im TT-Gespräch. Zum Ausklang spielt dann die Almer Kirchtagsmusig auf.

Die Sommerkonzerte werden dann am 8. September mit einem „Wunschkonzert für Alle“ beschlossen.

Am 7. Oktober findet im Rahmen des Naturparklaufs ein Mega-Musikevent im Festzelt statt, „und am 11. November beenden wir das Jubiläumsjahr mit einem Kirchenkonzert in der Pfarrkirche Elmen“. Bei diesem Konzert wird der eigens für diesen Anlass von Martin Rainer komponierte Festchoral 200 Jahre MK-Elmen uraufgeführt, „und wir werden unseres viel zu früh verstorbenen Ehrenmitglieds und Gönners Dkfm. Helmut Nanz gedenken“, so Bischof.