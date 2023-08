Alko-Lenker (20) stieß in Kitzbühel mit Auto zusammen: Führerschein weg

Der 20-Jährige stieß auf der Klostergasse in Kitzbühel mit einem ausparkenden Auto zusammen. Ein Beifahrer wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Kitzbühel – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.40 Uhr kam es auf der Kitzbüheler Klostergasse zu einem Unfall. Ein 20-jähriger Österreicher, der mit seinem Firmenwagen in Richtung Badezentrum Aquarena unterwegs war, stieß mit dem Auto eines 19-jährigen Türken zusammen. Dieser parkte gerade rückwärts in die Klostergasse aus.