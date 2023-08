Tiroler Bikerin Laura Stigger sagt Rad-WM in Schottland wegen Infekt ab

Haiming – Mountainbikerin Laura Stigger hat ihr Antreten bei der Rad-WM in Schottland abgesagt. Die Tirolerin laboriert an einem Infekt, wegen dem sie bereits die Österreichische Meisterschaft im Cross Country auslassen musste. Zwischenzeitlich ging es ihr besser, ehe sich der Gesundheitszustand der Haimingerin wieder verschlechterte. Sie hatte in Glentress Forest Antreten im Short Track und im Cross Country geplant und durchaus Medaillenchancen. (APA)