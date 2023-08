Papst feierte Abschlussmesse am Weltjugendtag mit 1,5 Mio Teilnehmern

Papst Franziskus schloss seine Predigt am Weltjugendtag mit einem Appell an die jungen Menschen: „Fürchtet euch nicht!" Auch 3000 aus Jugendliche aus Österreich vernahmen seine Worte.

Lissabon – Mit dem Aufruf „Fürchtet euch nicht!", hat Papst Franziskus seine zentrale Predigt beim Abschlussgottesdienst des Weltjugendtages beendet. Laut Veranstaltern und Sicherheitskräften nahmen rund 1,5 Millionen Jugendliche an dem Gottesdienst am Sonntagvormittag im Tejo-Park in Lissabon teil. 700 Bischöfe und 10.000 Priester konzelebrierten, berichtete KathPress am Sonntag.