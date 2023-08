Es wird wieder wärmer: Der Sommer kehrt zurück nach Tirol

Nach kühlen und regnerischen Tagen feiert der Sommer in der kommenden Woche sein Comeback. Er kämpft sich aber nur langsam zurück: Die ersten Wochentage sehen noch eher trüb aus.

Wien – Der Sommer kämpft sich zurück, wenn auch langsam, aber von Tag zu Tag ein Stück mehr: Am Montag zeigt sich von Osttirol bis in die südliche Steiermark neben zahlreichen dichten Wolken die Sonne wenigstens zeitweise, und es regnet örtlich nur noch leicht, lautete die Prognose von Geosphere Austria (vormals ZAMG) am Sonntag.

Nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten bleibt der Himmel hingegen am Montag bis weit in den Nachmittag hinein wolkenverhangen und es regnet bei einer Schneefallgrenze zwischen 1600 und 2100 Metern Seehöhe vor allem im Nordstau der Alpen zum Teil noch kräftig. Erst am Nachmittag lässt der Niederschlag langsam nach und vor allem abseits der Bergwelt steigen noch die Chancen auf kurze Auflockerungen. Am Abend zeigt sich dann aber auch in Tirol in weiten Teilen bereits die Sonne. Der Wind weht im Süden schwach bis mäßig, sonst mäßig bis lebhaft, im Osten auch stark aus West bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen zwischen sechs und 16 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 13 und 21 Grad, im Süden ist es am wärmsten.

Langsam geht es wettermäßig bergauf

Im Westen überwiegt am Dienstag sonniges und trockenes Wetter. Anfangs können vereinzelt noch Nebelfelder durchziehen und auch die eine oder andere Wolke schiebt sich vor die Sonne. Am Nachmittag wird es aber schon deutlich wärmer als zuletzt, die Temperaturen dürften zwischen 19 und 25 Grad erreichen.

Weiter im Osten und Südosten muss sich hingegen die Sonne im Tagesverlauf den Himmel mit zahlreichen dichten Wolken teilen. Zwischen Oberösterreich und dem Burgenland können örtlich auch noch letzte Regenschauer niedergehen. Meist bleibt es aber trocken. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Nordosten und Osten auch lebhaft, aus West bis Nordost. Die Tiefsttemperaturen betragen fünf bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 18 bis 24 Grad.

Am Mittwoch gibt es noch einen kleinen Einbruch, Sonne und Wolken wechseln einander mit gewittrigen Schauern ab. Vor allem im Tiroler Unterland könnte es nass werden. Die Temperaturen dürften sich wie am Vortag bei bis zu 25 Grad einpendeln. Generell wetterbegünstigt sind der äußerste Westen und der Süden. Hier überwiegt meist sonniges Wetter. Mäßiger bis lebhafter Westwind kommt auf, nur im Süden bleibt es windschwach. Die Frühtemperaturen erreichen sechs bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 19 bis 26 Grad.

Am Donnerstag setzt sich in Tirol wieder die Sonne durch, es wird deutlich wärmer. Die Höchstwerte klettern wieder in Richtung 30 Grad, aus heutiger Sicht werden zwischen 24 und 29 Grad erwartet. Langsam steigt der Luftdruck am Donnerstag von Westen her, mit der nordwestlichen Höhenströmung ist es im Norden und Osten aber noch leicht unbeständig mit lokalen Regenschauern im Bergland. Abseits der Berge bleibt es hier aber schon meist trocken bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Generell sonniger ist es im Westen und Süden. Der Wind weht noch mäßig aus West bis Nordwest, bei Frühtemperaturen von neun bis 15 Grad und Tageshöchsttemperaturen von 21 bis 28 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Schwacher Hochdruckeinfluss bringt am Freitag dann endlich meist sonniges Wetter mit einer paar harmlosen Quellwolken tagsüber über den Bergen. Lediglich entlang des Alpenhauptkammes sind lokale Schauer am Nachmittag nicht ganz ausgeschlossen. Der Wind weht meist nur schwach. In der Früh sind laut Geosphere zehn bis 16 Grad zu erwarten, tagsüber 24 bis 29 Grad. (APA/TT.com)

