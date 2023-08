Schubert und Pilz kletterten souverän ins Vorstieg-Finale

Bern – Jakob Schubert und Jessica Pilz haben sich am Sonntag für das abendliche Vorstieg-Finale (18.30 Uhr) bei der Kletter-WM in Bern qualifiziert. Schubert landete im Halbfinale hinter dem Briten Toby Robert und dem Tschechen Adam Ondra an der dritten Stelle. Pilz wurde ex aequo mit der Südkoreanerin Seo Chae-hyun Sechste. Beste war die Japanerin Ai Mori vor Boulder-Weltmeisterin Janja Garnbret aus Slowenien. Mattea Pötzi schied als 21. aus. (APA, TT.com)