„Militarisierung im Schulsystem“: ÖH lehnt Soldaten als Quereinsteiger ab

Wien – Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) stellt sich dem geplanten Anwerben von Soldatinnen und Soldaten als Quereinsteiger für den Lehrberuf entgegen. „Soldat_innen haben in Schulklassen nichts verloren. Der verstärkte Einfluss des Bundesheeres in Klassen und Lehrplänen ebnet den Weg hin zu einem militarisierten Bildungswesen", kritisierte die ÖH-Vorsitzende Nina Mathies. Bildungs-und Verteidigungsministerium wollen so zur Bekämpfung des Lehrermangels beitragen.